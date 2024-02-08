КНР и РФ должны поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек — Си Цзиньпин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия должны совместными усилиями поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Китай и Россия должны придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, а также совместными усилиями поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.