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НОВОСТИ

КНР и РФ должны поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек — Си Цзиньпин

14:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия должны совместными усилиями поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Китай и Россия должны придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, а также совместными усилиями поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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