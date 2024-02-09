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Болсонару причастен к «попытке переворота» в Бразилии в 2023 году, считает президент

15:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспорядки в январе 2023 года в Бразилии, которые можно считать «попыткой переворота», произошли не без участия бывшего главы государства Жаира Болсонару. Такую оценку дал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

«Факт заключается в том, что была попытка переворота <…>, попытка разрушить все то, что мы строили столько лет. <…> Я думаю, что это не произошло бы без него (Болсонару — прим. ТАСС)», — заявил Лула да Силва в интервью радиостанции Rádio de Minas. Он также отметил, что власти страны хотят знать, кто финансировал организацию беспорядков, «чтобы никогда больше не допустить повторения событий 8 января».

Болсонару в свою очередь заявил, что, несмотря на то, что покинул пост год назад, все еще «продолжает страдать от непрекращающихся преследований». «Забудьте обо мне, страной управляю не я», — сказал он изданию Folha de S. Paulo.

8 февраля новостной портал G1 сообщил, что полиция Бразилии начала масштабную операцию в рамках расследования дела о попытке государственного переворота. По информации портала, Федеральный верховный суд Бразилии обязал Болсонару сдать загранпаспорт, а также взял под стражу его экс-советника по международным вопросам Филиппа Мартинша. Кроме того, суд выдал ордера на проведение обысков у 33 других приближенных Болсонару, среди которых значатся бывший министр обороны Валтер Соуза Брага Нетту, лидер Либеральной партии Вальдемар Кошта Нету и экс-министр юстиции Андерсон Торрес.

Сторонники бывшего президента Бразилии 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа (парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства), устроив там погромы. Они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств.

По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.

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