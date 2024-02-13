Средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три украинских беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области и один над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 февраля около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской области», — сообщили там.