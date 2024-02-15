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SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C

11:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon-9, которая должна доставить к Луне ряд грузов, в том числе посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт Falcon-9 состоялся с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) в 01:05 по местному времени (09:05 мск). Как ожидается, посадка лунного модуля состоится 22 февраля. Орбиты спутника Земли модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны достигнет за сутки до прилунения.

Запуск ранее планировался на 14 февраля, однако был отменен из-за того, что используемый в топливе жидкий метан не достиг нужной температуры.

Большую часть финансирования для осуществления полета выделило НАСА, которое предоставило для Nova-C несколько приборов, в том числе лидар и низкочастотный радиоприемник для изучения влияния заряженных частиц у поверхности Луны на сигнал. Помимо этого, на модуле установлена камера, разработанная студентами Университета аэронавтики Эмбри-Риддла.

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