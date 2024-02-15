Минобрнауки РФ рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума
14:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки РФ направило в российские вузы письмо с рекомендациями закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, находящийся с рабочей поездкой в Ростов-на-Дону.
«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — сказал Могилевский.
Он уточнил, что соответствующее письмо Минобрнауки РФ направило в университеты.
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