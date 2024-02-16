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Мир сейчас стал опаснее, чем в период холодной войны — генсек ООН

17:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество находится в настоящее время в более опасном положении, чем во времена холодной войны, раскол и разобщенность стран мира достигли максимума за последние 75 лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наш мир сталкивается с экзистенциальными вызовами, при этом мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет, — сказал он. — Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной».

Глава всемирной организации подчеркнул, что сейчас мир «все также стоит перед ядерной угрозой», однако вместе с тем появились новые источники рисков. «Мы имеем дело с двумя отдельными угрозами экзистенциального масштаба: климатический кризис и риск неконтролируемого искусственного интеллекта», — заявил он, указав, что пока что «мир не может предпринять эффективных шагов» по ответу ни на одну из перечисленных угроз.

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