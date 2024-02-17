0
0
2
НОВОСТИ

Три страны ЕС наложили вето на закупку турецких БПЛА для Украины

14:00 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция, Греция и Кипр на заседании Комитета по политике и безопасности Евросоюза наложили вето на закупку турецких беспилотников Bayraktar для Украины. Об этом сообщает греческий информационный портал pentapostagma.gr.

По его словам, три страны блокировали финансирование поставок этих беспилотников и артиллерийских снарядов для нужд Украины, которые предполагалось закупить на средства из европейских фондов. Как отмечают источники, Франция не хотела бы открывать окно для систем вооружения, которые конкурируют с ее собственными, а Греция также не хочет, чтобы деньги налогоплательщиков шли в турецкую оборонную промышленность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 17.02.2024
Пашинян, Алиев и Шольц проводят переговоры в Мюнхене
0
195
13:09 17.02.2024
Украинцы в ФРГ были замечены за выбрасыванием хорошей бесплатной еды, которую они получают
0
168
11:45 17.02.2024
Канцлер ФРГ: Мы не будем направлять собственных солдат на Украину
0
286
11:35 17.02.2024
СМИ рассказали, почему Шольц «не пустил» Урсулу фон дер Ляйен в кандидаты на пост главы НАТО
0
329
09:20 17.02.2024
Япония провела успешные испытания ракеты-носителя тяжелого класса
0
435
09:13 17.02.2024
Украинские военные решили оставить Авдеевку
0
494
09:10 17.02.2024
Американцы до сих пор не осознают всю мощь государственной цензуры в США - Маск
0
444
09:00 17.02.2024
Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха по вмету Московскому региону
0
423
22:40 16.02.2024
РФ не выводила в космос оружие, США надеются, что и не выведет — Байден
0
907
22:00 16.02.2024
ЕС ждет «экономический шок» в случае победы РФ на Украине, считает глава МИД Франции
0
1071

Возврат к списку