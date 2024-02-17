Три страны ЕС наложили вето на закупку турецких БПЛА для Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция, Греция и Кипр на заседании Комитета по политике и безопасности Евросоюза наложили вето на закупку турецких беспилотников Bayraktar для Украины. Об этом сообщает греческий информационный портал pentapostagma.gr.

По его словам, три страны блокировали финансирование поставок этих беспилотников и артиллерийских снарядов для нужд Украины, которые предполагалось закупить на средства из европейских фондов. Как отмечают источники, Франция не хотела бы открывать окно для систем вооружения, которые конкурируют с ее собственными, а Греция также не хочет, чтобы деньги налогоплательщиков шли в турецкую оборонную промышленность.