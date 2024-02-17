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Генерал Форхофер: Русские всегда были очень гибким и склонным к импровизации народом

16:00 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим антироссийских санкций со стороны Запада не смог существенно повлиять на работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью газете Presse заявил генерал-майор Петер Форхофер, возглавляющий управление оборонной политики и международных связей Вооруженных сил Австрии.

«Удивительно, что санкции оказали столь незначительный эффект. Вероятно, слишком мало внимания уделялось тому факту, что поддержка России со стороны глобального Юга все еще продолжается. Русские всегда были очень гибким и склонным к импровизации народом», — ответил австрийский генерал на вопрос о масштабах российской военной экономики.

«Сейчас намечается своеобразная война складов. Европа пытается догнать [российский оборонно-промышленный комплекс]. На данный момент европейская оборонная промышленность пока не в состоянии это сделать», — сказал генерал-майор, отвечая на вопрос о способности России адаптироваться к условиям конфликта на Украине.

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