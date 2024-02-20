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НОВОСТИ

Сбер проводит акселерацию для 150 стартапов форума «Сильные идеи для нового времени»

15:15 20.02.2024

Сбер выступил партнером форума «Сильные идеи для нового времени» по двум направлениям: эксперты Сбера организовали программу акселерации технологического трека для ускорения развития 120 отобранных организаторами форума стартапов с технологическими разработками в области здравоохранения, строительства, сельского хозяйства, логистики и других индустрий, а также экспресс-программу акселерации для 30 лучших проектов семи тематических треков.

«Для нас это возможность найти и усилить сотни перспективных стартапов в приоритетных для нас направлениях, – пояснила управляющий директор по работе со стартапами Сбербанка Наталья Магидей. – По итогам программы акселерации выбрано 10 решений технологического трека. Каждый проект мы рассматриваем на предмет возможного применения в подразделениях Сбера и корпорациях-партнерах, а также оказываем содействие в привлечении инвестиций. Примечательно, что 30% стартапов используют в своих решениях искусственный интеллект».

В топ-10 проектов технологического трека в 2024 году, в частности, вошли навигационная система для хирургии на базе технологий дополненной реальности, решение для терапии расстройств аутистического спектра за счет цифровизации и применения технологий виртуальной реальности, датчики для контроля прочности бетона, интеллектуальная ERP-система учета и оптимизации логистических процессов для владельцев сельскохозяйственных грузов, редактор презентаций на основе искусственного интеллекта и др.

Сбер становится партнером технологического трека Форума «Сильные идеи для нового времени» во второй раз. В 2023 году стартап Stereotech, прошедший на акселерацию в треке Сбера, разработчик первых в мире пятиосевых принтеров с технологией печати термостойкими пластиками 5Dtech, был показан президенту России. На конкурс «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году подано более 30 тыс. идей.

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