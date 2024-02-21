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НОВОСТИ

Лишь 10% жителей в 12 странах ЕС считают, что Киев победит в украинском конфликте — опрос

15:12 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 10% из 17 тыс. жителей, опрошенных в 12 странах Европы, считают, что украинский конфликт завершится победой Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Так, только 10% участников опроса заявили, что конфликт на Украине завершится победой Киева. 20% опрошенных склонны считать, что победа будет за Россией. 37% респондентов полагают, что конфликт завершится урегулированием посредством достижения компромисса сторон.

Социологи уточняют, что под победой России, очевидно, понимается, что Киев не сможет вернуть потерянные в ходе СВО территории.

Опрос проводился со 2 по 19 января. В нем приняли участие 17 023 человека в 12 европейских странах: Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции.

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