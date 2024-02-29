Российское вооружение призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться — Шойгу

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Если вы про Запад, то они много разных глупостей наговорили за последнее время. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел — чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то — этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — сказал глава Минобороны журналистам по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.