0
0
136
НОВОСТИ

США не будут защищать членов НАТО, если они не будут платить - Трамп

19:15 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что если страны — члены НАТО не будут платить взносы в альянс, то США не будут защищать их.

«Я сказал, что [страны] НАТО должны платить по счетам, если они не будут платить, мы не собираемся защищать вас», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, комментируя выступление президента США Джо Байдена.

Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что угроза экс-президента вывести США из НАТО реальна, этот шаг будет иметь крайне негативные последствия для страны и всего мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 08.03.2024
Премьер Чехии подтвердил, что собранных средств хватит 300 тыс. боеприпасов
0
175
18:55 08.03.2024
Украинские пограничники задержали 34 человека, пытавшихся бежать в Румынию
0
223
17:15 08.03.2024
Карлсон считает, что мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту
0
372
17:05 08.03.2024
В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS
0
313
16:45 08.03.2024
В Ирландии хотя внести поправки в конституцию по вопросам семьи и роли женщины
0
358
15:15 08.03.2024
Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними
0
477
15:05 08.03.2024
В испанском саду поймали рысь, привезенную из РФ под видом домашнего кота
0
468
14:55 08.03.2024
МО Британии не хватает средств на военные закупки
0
412
13:20 08.03.2024
Опасаясь нового закона о мобилизации, украинцы снимают деньги со счетов
0
559
13:10 08.03.2024
Оборонные компании Франции планируют развернуть производство на Украине
0
548

Возврат к списку