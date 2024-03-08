США не будут защищать членов НАТО, если они не будут платить - Трамп
19:15 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я сказал, что [страны] НАТО должны платить по счетам, если они не будут платить, мы не собираемся защищать вас», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, комментируя выступление президента США Джо Байдена.
Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что угроза экс-президента вывести США из НАТО реальна, этот шаг будет иметь крайне негативные последствия для страны и всего мира.
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