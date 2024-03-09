Власти Непала обязали альпинистов носить чипы при восхождении на Эверест

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Непала ввело обязательное ношение чипов альпинистами при восхождении на Эверест для облегчения спасательных операций. Об этом ТАСС заявил директор департамента туризма страны Ракеш Гурунг.

«Эти чипы помогут облегчить спасательные операции. Их уже применяли ранее различные агентства Непала, но их ношение не было обязательным, с этого сезона (начнется в апреле — прим. ТАСС) это правило становится обязательным для покорения горы Эверест», — заявил Гурунг.

По его словам, правительство уже планирует распространить это правило на другие пики в Непале, потому что «инциденты происходят не только на Эвересте». Власти рассчитывают, что чипы позволят сделать спасательные операции более эффективными и дешевыми. Одна из проблем при покорении вершин Гималаев состоит в том, что при инцидентах, например при сходе лавин, как поиск пропавших, так и эвакуация тел погибших стоят десятки, а иногда и сотни тысяч долларов. «Если мы будем использовать эти чипы, то стоимость этих операций снизится, потому что они позволят быстрее находить тела пропавших альпинистов», — отметил собеседник агентства.

Он не назвал точный тип устройств, которые будут использоваться. По данным местных СМИ, речь может идти, в частности, о простых чипах, способных принимать сигнал трансмиттера и возвращать его к источнику, радиус действия такого детектора составляет около 200 метров. Такие транспондеры весят несколько грамм, могут крепиться на одежде или экипировке и стоят 10-15 долларов.