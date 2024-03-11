В Сбере рассказали о способах противостоять мошенникам, манипулирующим моральными ценностями

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Доброта, отзывчивость, честность делают людей лучше, но эти же качества открывают возможности для манипуляций со стороны мошенников: нам хочется откликнуться, потому что задевают наши чувства и ценности, заложенные с детства, предупреждает Сбер. В банке рассказали о нескольких примерах такой манипуляции и способах противостоять ей.

Честность. Так, злоумышленники создают ситуацию, когда при невыполнении их требований могут обвинить свою жертву в нечестности: сообщают, что по ошибке положили деньги на ее мобильный телефон или сделали перевод на ее банковскую карту, и просят вернуть деньги обратно. Для убедительности мошенники присылают СМС с подменного номера о якобы зачислении суммы. Если человек начнет сомневаться, то мошенники будут обвинять его в нечестности.

«Прежде чем предпринимать какие-либо действия, проверьте сам факт перевода. Изменился ли баланс мобильного телефона или банковской карты, если да – то на какую сумму? Если информация подтверждается – обратитесь в банк или к мобильному оператору: напишите заявление с просьбой разобраться в ситуации. Порекомендуйте собеседнику сделать то же самое», – советуют в Сбере.

Доброта и отзывчивость. Еще одна уловка мошенников: они размещают пост о благотворительном сборе беженцам, больным, погорельцам, бездомным животным и т. д. и просят перевести деньги на личную карту или электронный кошелек. «Настоящие благотворительные фонды не размещают посты с описанием страданий или шокирующие фотографии. Кроме того, они обычно собирают деньги на официальный счет, а не на карту, – предупреждают специалисты. – Проверьте информацию – свяжитесь с автором поста, задайте уточняющие вопросы, найдите возможность встретиться лично».

Другая ситуация – сообщение от «друга» или «родственника» в соцсети или мессенджере с просьбой перевести деньги или проголосовать за ребенка, участвующего в конкурсе, для чего надо перейти по ссылке в сообщении. Попробуйте отказаться – и услышите в ответ: «Вы не хотите помочь сыну/дочери/другу?». «Прежде чем переводить деньги или переходить по ссылке, возьмите паузу, свяжитесь альтернативным способом с попросившим помощи, обсудите ситуацию с теми, кому доверяете», – призывают в Сбере.

Справедливость. Кроме того, злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов предлагают помочь восстановить справедливость – поймать мошенников, переведя деньги на «безопасный» счет. Человеку звонят от имени полиции, Следственного комитета, ФСБ, службы безопасности банка и сообщают, что злоумышленники хотят снять деньги со счета или оформить кредит. Говорят, что один из сотрудников банка – мошенник, и необходимо помочь предотвратить преступление. А для этого надо перевести свои деньги на безопасный счет. «Правоохранительные органы никогда не решают вопросы по телефону, – подчеркивают в банке. – Сомневаетесь – положите трубку, даже если собеседник вам угрожает и запугивает. Перезвоните сами в организацию, от имени которой к вам обратились».

Вера в удачу. Мошенники также могут сообщать о неожиданном выигрыше, возможности получить деньги от государства или неизвестного благотворителя, приобрести дорогие товары за полцены, открыть вклад под нереально высокие проценты и т.д. В Сбере советуют никогда не переходить по ссылкам в сообщениях от незнакомых людей, даже если вам поступает какое-то заманчивое предожение, не оставлять свои персональные данные и данные своей банковской карты посторонним, не вносить предоплату и не принимать сиюминутных решений о вложении денег на невероятно выгодных условиях.