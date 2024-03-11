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Трамп хочет достичь крупной сделки с Китаем в случае возвращения в Белый дом — Орбан

09:05 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, намерен заключить крупное соглашение о торговле с Китаем, направленное на нормализацию отношений между двумя странами, в случае своего возвращения в Белый дом. Об этом заявил в воскресенье вечером в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся 8 марта с бывшим американским лидером в его поместье в штате Флорида.

«Дональд Трамп был близок к крупной сделке с Китаем, и он попытается достичь ее снова, если станет президентом», — сказал глава венгерского правительства. Он пояснил, что имеет в виду договоренность о торговых отношениях между США и Китаем, которые за последние годы значительно осложнились.

Орбан также заявил, что нормализация торговли между двумя крупнейшими экономическими державами была бы выгодна всему миру. По его словам, «для Венгрии было бы хорошо, если бы немецкий, китайский, южнокорейский и американский капиталы могли сотрудничать внутри страны».

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