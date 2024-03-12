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Китайское судно могло вести наблюдение за ракетным испытанием в Индии — СМИ

11:00 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское научно-исследовательское судно Xiang Yang Hong 01, вероятно, следило за проведением в Индии в понедельник первого испытания баллистической ракеты «Агни-5», оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

По ее данным, Xiang Yang Hong 01 вошло в акваторию Бенгальского залива после того, как Индия 7 марта официально уведомила о предстоящих ракетных испытаниях с острова Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша. «Xiang Yang Hong 01, скорее всего, наблюдало за ракетным пуском и собирало данные о дальности и возможностях индийской ракеты с кассетной боеголовкой», — предположили собеседники издания.

По их данным, в настоящее время китайское судно совершает плавание в 260 милях от побережья юго-восточного штата Андхра-Прадеш, где расположена база атомных ракетных субмарин ВМС Индии.

В ноябре и декабре 2022 года китайские научные суда также дважды входили в акваторию Бенгальского залива перед объявленными ракетными испытаниями в Индии. Как считают в Нью-Дели, участившиеся экспедиции китайских судов у берегов Индии осуществляются в интересах Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая для слежения за индийскими стратегическими объектами, испытательными пусками баллистических ракет и установления шумовых характеристик индийских подводных лодок.

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