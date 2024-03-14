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НОВОСТИ

Вертолет совершил жесткую посадку на Колыме, есть погибшие

09:05 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области, в результате которой, предварительно, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщил ТАСС председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин.

«Совершил жесткую посадку вертолет. На борту было около 20 человек. Возможно, погиб один человек, есть еще пара людей, получивших травмы. Сейчас на место ЧП вылетели представители авиамедицины и спасатели. После проверки будут более точные данные», — рассказал Егоркин и добавил, что информация уточняется.

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