Вертолет совершил жесткую посадку на Колыме, есть погибшие
09:05 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области, в результате которой, предварительно, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщил ТАСС председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин.
«Совершил жесткую посадку вертолет. На борту было около 20 человек. Возможно, погиб один человек, есть еще пара людей, получивших травмы. Сейчас на место ЧП вылетели представители авиамедицины и спасатели. После проверки будут более точные данные», — рассказал Егоркин и добавил, что информация уточняется.
НОВОСТИ
- 09:00 14.03.2024
- ПВО перехватила и уничтожила над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА
- 22:20 13.03.2024
- В Аргентине могут появиться частные тюрьмы
- 22:00 13.03.2024
- Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции
- 21:30 13.03.2024
- Польша собирается отозвать более 50 своих послов в других странах
- 21:00 13.03.2024
- СМИ сообщают о высылке из Австрии двух российских дипломатов
- 20:10 13.03.2024
- Ученые отметили минимальный за 45 лет ледяной покров в Антарктике
- 19:26 13.03.2024
- Супруга Джулиана Ассанжа опасается, что США могут тайно вывезти ее мужа из Великобритании
- 18:45 13.03.2024
- В Липецкой области введена двухуровневая система оповещения об атаках БПЛА
- 18:40 13.03.2024
- Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах
- 18:15 13.03.2024
- Евросоюз вскоре может начать замораживать безвизовый режим для ряда стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать