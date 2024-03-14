Сийярто обвинил помощника президента США во лжи в связи с нападками на Орбана

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во лжи в связи с нападками на премьер-министра страны Виктора Орбана. При этом глава МИД дал понять, что правительство Венгрии не поддастся давлению со стороны американской администрации.

«Демократическое правительство США, выступающее за войну, гендер и миграцию, продолжило свою кампанию лжи против Венгрии. На этот раз в составе общего хора выступил главный помощник президента по национальной безопасности», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.

«Заявление Джейка Салливана ясно дало понять, что американским демократам приходится нелегко, что посреди европейского прогрессивно-либерального моря все еще есть остров, где мы с гордостью заявляем: нет войне, нет гендеру, нет миграции!» — считает министр.

Сийярто заверил, что венгерское правительство продолжит «твердо выступать за мир, защищать семьи от агрессивной гендерной пропаганды и препятствовать въезду нелегальных мигрантов». По его словам, это будет происходить вне зависимости от того, нравится это американским демократам или нет.

В конце минувшей недели президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу встречи Орбана с экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. При этом глава американской администрации утверждал, будто Орбан говорил, что не верит в демократию и стремится к диктатуре. МИД Венгрии назвал слова Байдена ложью и вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана. Как отметил Сийярто, в Венгрии считают, что своими высказываниями Байден оскорбил не только премьера, но и всю страну. 12 марта Салливан на встрече с журналистами заявил, что президент США не отказывается от критики в адрес Орбана.