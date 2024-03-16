В Госдуму представят проект закона о наказании за попытку сорвать выборы

11:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме анонсировали закон о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы. Документ будет представлен в ближайшие дни.

«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать голосованию путём поджога или иным общеопасным способом», — заявила член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Яна Лантратова. По её мнению, те, кто действует по заданию или в интересах других стран, которые противостоят Москве в период ведения боевых действий, должны нести более суровую ответственность.

Накануне на избирательных участках произошло несколько инцидентов с поджогами и порчей ящиков для голосования. Говорит Москва