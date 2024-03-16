В Госдуму представят проект закона о наказании за попытку сорвать выборы
11:30 16.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме анонсировали закон о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы. Документ будет представлен в ближайшие дни.
«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать голосованию путём поджога или иным общеопасным способом», — заявила член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Яна Лантратова. По её мнению, те, кто действует по заданию или в интересах других стран, которые противостоят Москве в период ведения боевых действий, должны нести более суровую ответственность.
Накануне на избирательных участках произошло несколько инцидентов с поджогами и порчей ящиков для голосования. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:00 16.03.2024
- ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области, готовившийся агентом Киева
- 10:30 16.03.2024
- Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры
- 10:00 16.03.2024
- БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области
- 09:45 16.03.2024
- Сбер, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта
- 09:30 16.03.2024
- Путин заранее знал о намерении ВСУ прорваться через российскую границу
- 09:00 16.03.2024
- Маск согласен, что США наступит конец, если Вашингтон не изменит подход к мигрантам
- 08:50 16.03.2024
- Очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков
- 08:40 16.03.2024
- Над Белгородской и Курской областями перехвачено и уничтожено 8 БПЛА, ракета «Точка-У»
- 08:30 16.03.2024
- ВС РФ точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена» — МО РФ
- 23:00 15.03.2024
- В Театре сатиры 18 марта пройдет прощание с Ширвиндтом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать