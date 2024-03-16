Россия никогда не признает независимость Косово — Косачев

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена признавать независимость Косово и не будет молчать о дискриминации сербов, проживающих на северных территориях непризнанной республики. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с председателем Сербской народной партии Ненадом Поповичем, который возглавляет делегацию сербских наблюдателей на выборах президента России.

«Косово самопровозгласило свою независимость, совершенно точно пока еще — и, я надеюсь, — которая и не будет признана международным сообществом. Во всяком случае от России они этого точно не дождутся», — сказал сенатор.

Он напомнил, что 25 лет назад НАТО совершило преступление в отношении тогдашней Югославии и, прежде всего, сербского народа, последствия которого «затрагивают судьбы людей и до сих пор».

«Мы видим, как сейчас страдает население северных муниципалитетов Косово, где живут преимущественно сербы, которые подвергаются прямой дискриминации и поражаются в своих основополагающих человеческих правах, при том что так называемый коллективный Запад на эту тему позорно молчит. Мы молчать не будем. И в этом смысле вы можете и далее рассчитывать на солидарную поддержку со стороны Российской Федерации, со стороны всего нашего народа», — подчеркнул Косачев.