Недалеко от города Фукусима произошло очередное земелтрясение

09:12 Источник: Интерфакс

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:17 мск в воскресенье, эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".