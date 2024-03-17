Недалеко от города Фукусима произошло очередное земелтрясение
09:12 17.03.2024 Источник: Интерфакс
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:17 мск в воскресенье, эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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