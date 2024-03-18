Более 100 человек утонули в России с начала года
12:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 человек погибли на водоемах России с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Всего с начала года на воде произошли 192 происшествия, на которых, к сожалению, погибли 105 человек. Спасти удалось 291 гражданина. При этом 92 происшествия связаны именно с выходом на лед. С каждым днем лед все опаснее. Мы призываем каждого относиться серьезнее к своей жизни и не рисковать понапрасну, приучать к правилам безопасности своих детей», — привели в пресс-службе слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Сотрудники ведомства регулярно проводят патрулирование мест выхода на лед. В местах ледовых переправ толщина льда контролируется на постоянной основе. Если она недостаточна, переправу закрывают.
НОВОСТИ
- 12:20 18.03.2024
- Лидерам Западной Европы надо признать провал своей стратегии на Украине — Сийярто
- 12:05 18.03.2024
- В Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе
- 11:55 18.03.2024
- На Зеленой неделе в павильоне Сбера на ВДНХ расскажут о полезных привычках для заботы об окружающей среде
- 11:32 18.03.2024
- Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии — СМИ
- 11:31 18.03.2024
- Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России
- 11:20 18.03.2024
- Пакистан нанес авиаудары по укрытиям боевиков «Движения талибов Пакистана» в Афганистане
- 11:05 18.03.2024
- КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД
- 11:00 18.03.2024
- Вдова Навального могла приехать в Россию, но предпочла остаться за рубежом — Песков
- 10:32 18.03.2024
- Нетаньяху раскритиковал позицию Запада по вопросу проведения выборов в Израиле
- 10:20 18.03.2024
- В США не демократия, а катастрофа, уверен Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать