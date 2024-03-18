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НОВОСТИ

Более 100 человек утонули в России с начала года

12:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 человек погибли на водоемах России с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Всего с начала года на воде произошли 192 происшествия, на которых, к сожалению, погибли 105 человек. Спасти удалось 291 гражданина. При этом 92 происшествия связаны именно с выходом на лед. С каждым днем лед все опаснее. Мы призываем каждого относиться серьезнее к своей жизни и не рисковать понапрасну, приучать к правилам безопасности своих детей», — привели в пресс-службе слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Сотрудники ведомства регулярно проводят патрулирование мест выхода на лед. В местах ледовых переправ толщина льда контролируется на постоянной основе. Если она недостаточна, переправу закрывают.

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