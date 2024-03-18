Сбер открыл регистрацию на Зеленый марафон-2024 в городах России

14:10

Стартовала регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера, который пройдет 1 июня – в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны – на старт выйдут десятки тысяч спортсменов.

В Москве регистрация на Зеленый марафон для взрослых – платная, стоимость зависит от дистанции (дети до 14 лет бегут бесплатно). В любом другом регионе страны участие в забеге и регистрация – бесплатны. В Москве регистрация продлится до 30 апреля включительно, в остальных регионах – до 26 мая.

По традиции Зеленый марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В Москве старт и финиш состоятся на Васильевском спуске. Предусмотрен самый широкий спектр дистанций: забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета.

В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию – 4,2 км, одну десятую часть марафона и детский забег. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, например, инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.

Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.

«Зеленый марафон в этом году пройдет уже в 11-й раз, и его действительно с нетерпением ждут жители страны. Потому что за это время забег, в котором может принять участие каждый независимо от уровня подготовки, превратился в настоящий праздник для всей семьи с различными развлекательными мероприятиями на любой вкус и возраст, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Всего за 10 лет в нашем марафоне приняло участие более одного миллиона человек, и в этом году забег станет одним из самых массовых мероприятий страны. При этом есть город, который в 2024 году примет у себя Зеленый марафон впервые, – Новый Уренгой. Мы рады расширению географии, значит, все большему числу людей становится близка наша спортивно-благотворительная идея. Я приглашаю всех – бегунов-любителей и профессионалов, детей и родителей, а также болельщиков – принять участие в Зеленом марафоне и по-спортивному отметить День защиты детей».

Первый Зеленый марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тыс. человек, еще 20 тыс. пришли их поддержать.

В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Благодаря Зеленому марафону удалось собрать 28,9 млн руб. на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн – на высадку деревьев по всей стране.