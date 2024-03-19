В Думе предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости
09:20 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов («Единая Россия») обратился в Росреестр с предложением предусмотреть для россиян возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. Копия письма, направленного руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому, есть в распоряжении ТАСС.
«Предполагается, что запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре», — говорится в письме депутата.
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