В Думе предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов («Единая Россия») обратился в Росреестр с предложением предусмотреть для россиян возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. Копия письма, направленного руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому, есть в распоряжении ТАСС.

«Предполагается, что запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре», — говорится в письме депутата.