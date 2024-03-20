РФ считает неприемлемыми попытки БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ вмешательства в дела страны — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела государства со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналу Newsweek.

«Мы специально не пригласили представителей БДИПЧ ОБСЕ или ПАСЕ [на выборы президента РФ], потому что считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми», — указал он.