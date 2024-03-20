0
0
0
НОВОСТИ

В Швейцарии сожжет быть проведен референдум по поводу политики нейтралитета

19:08 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники строго соблюдения Швейцарией нейтралитета, неучастия в НАТО и запрета на принятие страной санкций, не получивших одобрения ООН, собрали 140 тыс. подписей в поддержку общенационального референдума по этому вопросу. Как заявил в интервью газете Blick председатель инициативного комитета, бывший депутат парламента Вальтер Вобманн, 11 апреля листы с подписями будут переданы в Федеральную канцелярию, которая после процедуры верификации должна объявить дату всенародного голосования.

Для положительного решения о референдуме, согласно швейцарскому законодательству, достаточно представить 100 тыс. подписей. Инициативный комитет, сформированный общественной организацией Pro Suisse и опирающийся на поддержку крупнейшей политической силой страны — правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), сообщил, что их собрано 140 тыс. и около 110 тыс. из них уже верифицированы комитетом. «Наша инициатива достигнет успеха», — выразил уверенность Вобманн в интервью Blick.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 20.03.2024
Поднятие флага РФ станет обязательным для всех школ, в том числе, частных - Минпросвещения
0
119
18:17 20.03.2024
Сбер и ВЭБ.РФ открыли доступ к ESG-индексу городов и регионов России
0
152
17:40 20.03.2024
Шольц считает, что будущее палестинское государство не должно иметь собственной армии
0
204
17:12 20.03.2024
США недовольны ВСУ, которые пытаются удержать «малозначимые территории» — NYT
0
281
17:00 20.03.2024
Скважину к оставшимся в шахте горнякам в Приамурье планируют пробурить за 2,5 — 3 дня
0
237
16:40 20.03.2024
Ученые Сбера рассказали о достижениях в области искусственного интеллекта на международной конференции EACL-2024
0
288
16:32 20.03.2024
РФ считает неприемлемыми попытки БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ вмешательства в дела страны — Песков
0
301
16:12 20.03.2024
Молдавия отказалась участвовать в расследовании атаки дрона на аэродром в Приднестровье
0
308
16:00 20.03.2024
США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в Рамштайне — Politico
0
340
15:32 20.03.2024
Среди напавших на приграничные районы РФ боевиков ВСУ были румынские наемники
0
381

Возврат к списку