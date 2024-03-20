В Швейцарии сожжет быть проведен референдум по поводу политики нейтралитета
19:08 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники строго соблюдения Швейцарией нейтралитета, неучастия в НАТО и запрета на принятие страной санкций, не получивших одобрения ООН, собрали 140 тыс. подписей в поддержку общенационального референдума по этому вопросу. Как заявил в интервью газете Blick председатель инициативного комитета, бывший депутат парламента Вальтер Вобманн, 11 апреля листы с подписями будут переданы в Федеральную канцелярию, которая после процедуры верификации должна объявить дату всенародного голосования.
Для положительного решения о референдуме, согласно швейцарскому законодательству, достаточно представить 100 тыс. подписей. Инициативный комитет, сформированный общественной организацией Pro Suisse и опирающийся на поддержку крупнейшей политической силой страны — правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), сообщил, что их собрано 140 тыс. и около 110 тыс. из них уже верифицированы комитетом. «Наша инициатива достигнет успеха», — выразил уверенность Вобманн в интервью Blick.
НОВОСТИ
- 18:40 20.03.2024
- Поднятие флага РФ станет обязательным для всех школ, в том числе, частных - Минпросвещения
- 18:17 20.03.2024
- Сбер и ВЭБ.РФ открыли доступ к ESG-индексу городов и регионов России
- 17:40 20.03.2024
- Шольц считает, что будущее палестинское государство не должно иметь собственной армии
- 17:12 20.03.2024
- США недовольны ВСУ, которые пытаются удержать «малозначимые территории» — NYT
- 17:00 20.03.2024
- Скважину к оставшимся в шахте горнякам в Приамурье планируют пробурить за 2,5 — 3 дня
- 16:40 20.03.2024
- Ученые Сбера рассказали о достижениях в области искусственного интеллекта на международной конференции EACL-2024
- 16:32 20.03.2024
- РФ считает неприемлемыми попытки БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ вмешательства в дела страны — Песков
- 16:12 20.03.2024
- Молдавия отказалась участвовать в расследовании атаки дрона на аэродром в Приднестровье
- 16:00 20.03.2024
- США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в Рамштайне — Politico
- 15:32 20.03.2024
- Среди напавших на приграничные районы РФ боевиков ВСУ были румынские наемники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать