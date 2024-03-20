В Швейцарии сожжет быть проведен референдум по поводу политики нейтралитета

19:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники строго соблюдения Швейцарией нейтралитета, неучастия в НАТО и запрета на принятие страной санкций, не получивших одобрения ООН, собрали 140 тыс. подписей в поддержку общенационального референдума по этому вопросу. Как заявил в интервью газете Blick председатель инициативного комитета, бывший депутат парламента Вальтер Вобманн, 11 апреля листы с подписями будут переданы в Федеральную канцелярию, которая после процедуры верификации должна объявить дату всенародного голосования.

Для положительного решения о референдуме, согласно швейцарскому законодательству, достаточно представить 100 тыс. подписей. Инициативный комитет, сформированный общественной организацией Pro Suisse и опирающийся на поддержку крупнейшей политической силой страны — правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), сообщил, что их собрано 140 тыс. и около 110 тыс. из них уже верифицированы комитетом. «Наша инициатива достигнет успеха», — выразил уверенность Вобманн в интервью Blick.