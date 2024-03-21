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Apple открыла в Шанхае самый крупный магазин в Китае

19:45 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Apple в четверг открыла свой крупнейший розничный магазин в материковой части Китая, который расположен в Шанхае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Двери для покупателей распахнул лично генеральный директор Apple Тим Кук. Магазин расположен в деловом районе Цзинъань и является вторым по величине для компании в мире.

Как указали в Apple, во флагманском магазине в Шанхае будет работать свыше 150 сотрудников, которые смогут общаться с клиентами на многих иностранных языках.

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