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Израиль готов провести операцию в Рафахе даже без поддержки США — Нетаньяху

18:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не откажется от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом и готов начать ее даже без поддержки США. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с визитом в Тель-Авив.

В видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства, он отметил, что заявил Блинкену о благодарности Израиля за поддержку со стороны США в ходе наземной операции в секторе Газа, и подчеркнул готовность израильской стороны проводить эвакуацию мирного населения из зон боевых действий в анклаве. «Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там остающиеся батальоны. И я ему сказал, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то сделаем это в одиночку», — заявил Нетаньяху.

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