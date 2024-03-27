В Кривом Роге из-за дефицита ограничили подачу электричества промышленным объектам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения подачи электроэнергии промышленным объектам введены в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины из-за дефицита в сетях. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«В Кривом Роге действуют сетевые ограничения потребления для объектов промышленности», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Аварийные отключения света начались в Кривом Роге 22 марта после повреждения объектов критической инфраструктуры. Поступали сообщения об обесточивании ряда областных подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект. Позже подачу света удалось частично нормализовать.

В свою очередь в компании «Укрэнерго» сообщили, что в настоящий момент почасовые графики отключений света действуют в Харьковской и Одесской областях.