В Кривом Роге из-за дефицита ограничили подачу электричества промышленным объектам
14:12 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения подачи электроэнергии промышленным объектам введены в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины из-за дефицита в сетях. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«В Кривом Роге действуют сетевые ограничения потребления для объектов промышленности», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Аварийные отключения света начались в Кривом Роге 22 марта после повреждения объектов критической инфраструктуры. Поступали сообщения об обесточивании ряда областных подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект. Позже подачу света удалось частично нормализовать.
В свою очередь в компании «Укрэнерго» сообщили, что в настоящий момент почасовые графики отключений света действуют в Харьковской и Одесской областях.
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