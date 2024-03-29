Новыми партнерами российских университетов могут стать вузы Тайланда
21:50 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В прошлом году мы подписали программу сотрудничества на три года, и настоящий визит — логичное продолжение выполнения договоренностей, которые ранее были зафиксированы в документе. На мой взгляд, очень важно, что на прошедшей конференции мы рассказали не только о внедрении инноваций в средней школе, но еще и привлекли московские высшие учебные заведения к дискуссии о сотрудничестве в области образования, поскольку сейчас остро востребованы двойные дипломы. Ведь если раньше для российских вузов было престижно иметь партнерские программы обучения с ведущими университетами Европы или США, то после введения санкций возникла ситуация, когда нужно искать новые возможности. Думаю, что таиландские вузы могут быть таковыми партнерами», — сказал он.
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