0
0
144
НОВОСТИ

На японском острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы

12:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава. Как сообщило оборонное ведомство, соответствующая церемония прошла на базе Кацурэн в городе Урума.

В ней принимал участие заместитель министра обороны Макото Оники. Комплексы оснащены управляемыми ракетами «Тип-12» с дальностью действия около 200 км. Это первый подобный полк на основном острове Окинава. В его состав входят 200 человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки одобрил размещение полка. Однако он выступает против планов правительства поставить на вооружение усовершенствованную модификацию ракет «Тип-12» с увеличенным до 1000 км радиусом поражения.

Всего в Японии сейчас шесть таких подразделений. Они располагаются на отдаленных островах Мияко и Исигаки (префектура Окинава), а также на островах Амами, входящих в состав префектуры Кагосима.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 30.03.2024
Горит кровля корпуса столичного МГТУ имени Баумана, идет эвакуация
0
100
11:30 30.03.2024
В Днепропетровской области поврежден объекты инфраструктуры
0
179
11:00 30.03.2024
Шойгу потребовал привлечь к ответственности виновных за срыв сроков по объектам на Алтае
0
278
10:30 30.03.2024
Белгородские власти разрешили работу торговых центров при соблюдении ряда требований
0
246
10:00 30.03.2024
Зеленский допустил возможность переговоров с РФ до выхода на границы 1991 года - СМИ
0
343
09:30 30.03.2024
Конфликт РФ и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года — эксперт
0
342
09:00 30.03.2024
Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах Таджикистана и РФ
0
341
08:50 30.03.2024
Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед
0
389
08:40 30.03.2024
Украину может ждать в 2025 г. банкротство, если Запад не спишет ее долги — источник в ВБ
0
373
08:35 30.03.2024
Сбербанк одобрил финансирование 88 гостиниц в 36 регионах России
0
324

Возврат к списку