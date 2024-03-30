На японском острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы
12:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава. Как сообщило оборонное ведомство, соответствующая церемония прошла на базе Кацурэн в городе Урума.
В ней принимал участие заместитель министра обороны Макото Оники. Комплексы оснащены управляемыми ракетами «Тип-12» с дальностью действия около 200 км. Это первый подобный полк на основном острове Окинава. В его состав входят 200 человек.
Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки одобрил размещение полка. Однако он выступает против планов правительства поставить на вооружение усовершенствованную модификацию ракет «Тип-12» с увеличенным до 1000 км радиусом поражения.
Всего в Японии сейчас шесть таких подразделений. Они располагаются на отдаленных островах Мияко и Исигаки (префектура Окинава), а также на островах Амами, входящих в состав префектуры Кагосима.
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