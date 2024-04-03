Госдолг РФ по итогам года будет чуть ниже 17% ВВП — Силуанов
17:40 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдолг России находится на невысоком уровне и по итогам года может быть даже чуть ниже 17% ВВП, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.
«Действительно, у нас госдолг невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже. Мы очень аккуратно относимся к этому показателю, поскольку расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут», — сказал министр.
НОВОСТИ
- 17:12 03.04.2024
- Удар Израиля по волонтерам в Газе вызвал гнев в Белом доме — CNN
- 17:00 03.04.2024
- Зеленский отказался отвечать, сколько человек планируется мобилизовать в ВСУ
- 16:32 03.04.2024
- Франция не будет обращаться к НАТО в случае удара по ее военным в зоне СВО — WSJ
- 16:18 03.04.2024
- Сбер собирается стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры России
- 16:12 03.04.2024
- Пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании можно будет 4 и 5 июля — Мишустин
- 16:00 03.04.2024
- В военной разведке Украины признали невозможность победы Киева на поле боя — The Guardian
- 15:32 03.04.2024
- Украина и Запад проигрывают РФ в гонке за боеприпасами — Bloomberg
- 15:12 03.04.2024
- Только чуть больше 10% поляков готовы воевать в случае войны на территории Польши — опрос
- 15:00 03.04.2024
- Мишустин разделяет стремление изменить миграционную политику в РФ после теракта
- 14:32 03.04.2024
- США опасаются вовлечения в конфликт на Украине в случае отправки французских войск — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать