Госдолг РФ по итогам года будет чуть ниже 17% ВВП — Силуанов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдолг России находится на невысоком уровне и по итогам года может быть даже чуть ниже 17% ВВП, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

«Действительно, у нас госдолг невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже. Мы очень аккуратно относимся к этому показателю, поскольку расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут», — сказал министр.