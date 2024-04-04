Столтенберг в речи о 75-летии НАТО не упомянул Украину, Афганистан и Ливию
12:20 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей речи об истории альянса к 75-летию НАТО не упомянул ни операцию в Афганистане (2001–2021 года), ни в Ливии (2011 года), ни поставки оружия Украине. Он произнес эту речь на торжественной встрече глав МИД НАТО в Брюсселе.
По его словам, Вашингтонский договор НАТО был подписан 4 апреля 1949 года на фоне «страха третьей мировой войны».
«Когда холодная война закончилась, НАТО помогла завершить два кровавых этнических конфликта на Балканах (имеется в виду операция в Боснии в 1995 году и массированные бомбардировки Югославии в 1999 году — прим.ТАСС). В 2001 году (после терактов в США 11 сентября — прим.ТАСС) НАТО впервые применила пятую статью Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного члена альянса — это нападение на все страны НАТО, и с тех пор НАТО находилась на переднем крае борьбы с терроризмом», — заявил генсек, и сразу после этого перешел к 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией и НАТО в полном объеме вернулась к выполнению своих традиционных задач по противостоянию России.
По его словам, 2014 год стал «поворотным моментом для НАТО, когда альянс начал крупнейшее наращивание сил на протяжении последних десятилетий», не упоминая в этом контексте Украину. Столтенберг также ни слова не сказал о крупнейших поставках оружия Киеву, координацию которых НАТО намерена на саммите в июле в Вашингтоне принять от США и далее осуществлять самостоятельно. Остальную часть речи генсек посвятил призывам сохранить единство США и европейских стран внутри НАТО.
«Северная Америка нуждается в Европе, европейские союзники предоставляют армии мирового уровня, разветвленную разведывательную инфраструктуру и огромный дипломатический потенциал. Я не верю в Америку в одиночестве, и я не верю в Европу в одиночестве, я верю в Европу и Америку внутри НАТО», — заключил он.
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