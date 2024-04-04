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В Днепропетровской области поражен личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры

12:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный в Доме культуры и гимназии, уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область. Прилеты по городам Никополь и Марганец. Уничтожен личный состав, который „ютился“ в Доме культуры и в гимназии. Сумская область тоже получила серию из ФАБов, РСЗО и неуправляемых ракет. Прилетало в Великую Писаревку, по скоплению нацистов. Прилетало в Краснополье, где был взрыв с хорошей детонацией, в Белополье с сильным взрывом, ощутимым в семи километрах», — сказал он.

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