Крымский курорт Сбера предложил разработать национальный стандарт отрасли гостеприимства

14:25

Для российской отрасли гостеприимства необходимо разработать национальный стандарт. Об этом заявила заместитель генерального директора курорта Сбера Mriya Resort & SPA (Республика Крым) по стратегическому развитию Наталья Вистунова на Московском международном салоне образования в ходе дискуссии «Стандартизация профессии: новые образовательные программы и повышение престижа отрасли».

Спикер отметила, что отрасль туризма и гостеприимства за последние годы по-настоящему преобразилась, получила большую поддержку со стороны государственной и муниципальной власти, начала строить большое количество объектов. «Но на протяжении долгого времени мы не задавались вопросом, кто будет там работать. Сегодня мы имеем огромную нехватку кадров, и если мы ничего не поменяем, к 2035 году она удвоится», – подчеркнула Наталья Вистунова.

По ее словам, в отрасли многие пытаются перенять стандарты разных рынков – Турции, ОАЭ, Швейцарии, но раз за разом наталкиваются на то, что это не работает в условиях отечественного менталитета. «Как выход мы видим создание первого национального отраслевого стандарта, который будет распространяться на все объекты гостеприимства, – заявила Наталья Вистунова. – Это единый подход к сервису в каждом регионе, когда ты знаешь, что тебе ждать. Это повышение уровня сервиса в стране – а мы знаем, что чем дальше от мегаполисов, тем меньше сервиса. Это формирование индустрии, объединенной едиными стандартами, а также единый подход к обучению кадров и сотрудников и повышение квалификации кадров гостиничной индустрии. Национальный стандарт – это не просто свод правил, а общепризнанная и утвержденная база знаний».

Наталья Вистунова рассказала, какие практики курорт Сбера Mriya Resort & SPA уже опробовал у себя. В частности, это стремление прививать любовь к отрасли уже с детского сада – учить принимать гостей, ходить в гости, дарить подарки, сажать цветы. А в школах Mriya Resort & SPA открыл уже три класса гостеприимства. «Они позволяют за 9 месяцев освоить базовые навыки девяти профессий: наши дети варят сыры, заправляют кровати на скорость и ищут пыль в тех местах, где самая опытная горничная порой ее пропускает. Все это – про любовь к отрасли, а не просто про рассказ о ней. Мы вышли с инициативой об открытии школьных классов гостеприимства во всех курортах страны», – сообщила Наталья Вистунова.

«Прекрасный инструмент – отраслевые кластеры проекта «Профессионалитет»: он дает возможность очень плотно взаимодействовать работодателям и колледжам, в режиме реального времени влиять на стандарты и качество подготовки, сразу брать детей на практику, – продолжила спикер. – А нацпроект «Демография» позволяет привлекать сотрудников из других отраслей, проводя профессиональную переподготовку. Мы тем самым избавляемся от стереотипа, что это отрасль только молодых, здесь есть место и людям состоявшимся».

«Мы хотим превратить российский сервис в международный бренд, чтобы остальные страны смотрели на нас с восхищением. И для этого у нас все есть. Осталось только это стандартизировать», – резюмировала Наталья Вистунова.