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Песков назвал неприемлемыми слова Макрона о якобы желании РФ сорвать Олимпиаду

14:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными и неприемлемыми заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Москва наверняка попробует помешать проведению Олимпиады в Париже.

Так же представитель Кремля охарактеризовал слова министра транспорта Чехии Мартина Купки о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.

«Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков в беседе с журналистами.

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