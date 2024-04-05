Фонд НАТО на 100 млн евро продлит войну на Украине еще на пять лет - эксперт

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать фонд военной помощи Украине в размере 100 млрд евро означает, что альянс готовится к поддержке военных действий в этой стране в течение еще пяти лет. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член Международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский политолог Габор Штир, такое развитие событий будет губительно для Украины, нанесет большой ущерб России и Евросоюзу и окажется выгодным только для США и Китая.



Комментируя итоги встречи глав МИД стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе 3–4 апреля, он отметил, что выдвинутая Столтенбергом инициатива создания фонда на 100 млрд евро рассчитана на срок до пяти лет. «Что это означает? Что НАТО готовится к войне еще в течение пяти лет? А что произойдет за это время?» — задал вопрос эксперт. По его мнению, в случае продолжения военных действий «Украина вообще исчезнет, Россия и Европа ослабнут, и кроме Америки и Китая никому от этого лучше не будет».





