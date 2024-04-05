Фонд НАТО на 100 млн евро продлит войну на Украине еще на пять лет - эксперт
19:20 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментируя итоги встречи глав МИД стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе 3–4 апреля, он отметил, что выдвинутая Столтенбергом инициатива создания фонда на 100 млрд евро рассчитана на срок до пяти лет. «Что это означает? Что НАТО готовится к войне еще в течение пяти лет? А что произойдет за это время?» — задал вопрос эксперт. По его мнению, в случае продолжения военных действий «Украина вообще исчезнет, Россия и Европа ослабнут, и кроме Америки и Китая никому от этого лучше не будет».
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