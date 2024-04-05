0
0
58
НОВОСТИ

Фонд НАТО на 100 млн евро продлит войну на Украине еще на пять лет - эксперт

19:20 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать фонд военной помощи Украине в размере 100 млрд евро означает, что альянс готовится к поддержке военных действий в этой стране в течение еще пяти лет. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член Международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский политолог Габор Штир, такое развитие событий будет губительно для Украины, нанесет большой ущерб России и Евросоюзу и окажется выгодным только для США и Китая.

Комментируя итоги встречи глав МИД стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе 3–4 апреля, он отметил, что выдвинутая Столтенбергом инициатива создания фонда на 100 млрд евро рассчитана на срок до пяти лет. «Что это означает? Что НАТО готовится к войне еще в течение пяти лет? А что произойдет за это время?» — задал вопрос эксперт. По его мнению, в случае продолжения военных действий «Украина вообще исчезнет, Россия и Европа ослабнут, и кроме Америки и Китая никому от этого лучше не будет».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 05.04.2024
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей из ТРЦ «Алтуфьевский»
0
48
17:40 05.04.2024
ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории ЗАЭС
0
241
17:12 05.04.2024
Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманск
0
248
17:00 05.04.2024
ВС РФ освободили Водяное на авдеевском направлении — Минобороны РФ
0
259
16:32 05.04.2024
Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону — Мишустин
0
298
16:12 05.04.2024
«Азовцы» покинули Харьков, скорее всего, направившись на фронт — подполье
0
450
16:00 05.04.2024
Турция с 8 апреля выходит из договора ДОВСЕ
0
447
15:32 05.04.2024
Суверенный фонд Ирландии продаст акции израильских банков из-за ситуации в Палестине
0
398
15:22 05.04.2024
Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала «Москва-Сити» МЦД-4
0
339
15:12 05.04.2024
Bild пишет, что ВСУ в 2024 году получат дроны с дальностью полета до 2,5 тыс. км
0
368

Возврат к списку