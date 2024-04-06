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Совбез ООН проведет 8 апреля заседание по теме членства Палестины в ООН

18:30 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник, 8 апреля, закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации. Об этом сообщило журналистам постоянное представительство Мальты при ООН, выполняющее в апреле функции председателя Совбеза.

В настоящее время Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. «В 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС) пройдут консультации по обсуждению палестинского запроса на возобновление рассмотрения ее заявки на членство в ООН», — говорится в сообщении.

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