Четвертой страной военного альянса AUKUS может стать Япония - FT

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность присоединения к нему Японии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, Вашингтон, Лондон и Канберра объявят 8 апреля о переговорах, которые, как надеется Белый дом, приведут к присоединению Токио к AUKUS. Переговоры министров обороны будут сосредоточены на втором компоненте партнерства, который предполагает сотрудничество в таких сферах, как гиперзвуковое оружие. Вопрос о первом компоненте, связанном с закупками Австралией атомных подводных лодок, в повестку дня не включен, говорится в публикации.