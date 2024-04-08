На Украине заявили, что смогут восстановить только 50% энергоблоков
11:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский энергохолдинг «ДТЭК» намерен восстановить хотя бы 50% поврежденных энергоблоков, заявил генеральный директор компании Максим Тимченко.
«Как минимум 50% поврежденных энергоблоков будут вновь подключены к сети», — сказал он в комментарии газете Financial Times, указав, что такая цель реалистична только при условии отсутствия новых ударов по объектам энергетики.
По словам Тимченко, компания планирует восстановить как можно больше энергетических объектов к октябрю текущего года. «Невозможно восстановить электростанцию в короткое время», — отметил он.
Представитель «Укрэнерго» Мария Цатурян в комментарии Financial Times подчеркнула, что небольшие подстанции возможно обезопасить защитными сооружениями, однако очень трудно прикрыть крупные энергетические объекты, восстановление которых займет «несколько месяцев или даже лет».
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