Глава Минфина Йеллен обеспокоена «негативным эффектом» экономики Китая на США

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об обеспокоенности «усиливающимся негативным эффектом», который экономика Китая оказывает на Соединенные Штаты.

«В то же время я выражаю обеспокоенность представителям высшего руководства Китая, поскольку существуют признаки того, что китайская экономика оказывает растущий негативный побочный эффект на США и на весь мир», — сказала она на пресс-конференции в Пекине.

По словам Йеллен, американская сторона особенно обеспокоена усиливающимся «макроэкономическим дисбалансом» в народной республике. Министр указала на «слабое потребление домашних хозяйств» в КНР и «масштабную поддержку правительства Китая», оказываемую «отдельным промышленным отраслям».