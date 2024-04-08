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Глава Минфина Йеллен обеспокоена «негативным эффектом» экономики Китая на США

11:20 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об обеспокоенности «усиливающимся негативным эффектом», который экономика Китая оказывает на Соединенные Штаты.

«В то же время я выражаю обеспокоенность представителям высшего руководства Китая, поскольку существуют признаки того, что китайская экономика оказывает растущий негативный побочный эффект на США и на весь мир», — сказала она на пресс-конференции в Пекине.

По словам Йеллен, американская сторона особенно обеспокоена усиливающимся «макроэкономическим дисбалансом» в народной республике. Министр указала на «слабое потребление домашних хозяйств» в КНР и «масштабную поддержку правительства Китая», оказываемую «отдельным промышленным отраслям».

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