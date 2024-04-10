Санду избегает любых переговоров с Гагаузией — глава автономии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду избегает любого общения с представителями Гагаузской автономии, ей неоднократно предлагали сесть за стол переговоров. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Она [Санду] избегает любого общения. Мы неоднократно официально письмо отправляли для того, чтобы сесть за стол переговоров, вести диалог, чтобы мы нашли компромисс», — сказала она в эфире канала «Соловьев Live».

По ее мнению, президент Молдавии сегодня не заинтересована в том, чтобы сделать жизнь граждан республики благополучной. При этом глава Гагаузии подчеркнула, что Санду, как и Гуцул, приходила к власти с целью улучшить жизнь молдаван.

«Вы говорили, что она боится моей команды, от которой я выдвигалась в башканы. Да, это так и есть», — добавила глава Гагаузии.