Санду избегает любых переговоров с Гагаузией — глава автономии
11:32 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду избегает любого общения с представителями Гагаузской автономии, ей неоднократно предлагали сесть за стол переговоров. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«Она [Санду] избегает любого общения. Мы неоднократно официально письмо отправляли для того, чтобы сесть за стол переговоров, вести диалог, чтобы мы нашли компромисс», — сказала она в эфире канала «Соловьев Live».
По ее мнению, президент Молдавии сегодня не заинтересована в том, чтобы сделать жизнь граждан республики благополучной. При этом глава Гагаузии подчеркнула, что Санду, как и Гуцул, приходила к власти с целью улучшить жизнь молдаван.
«Вы говорили, что она боится моей команды, от которой я выдвигалась в башканы. Да, это так и есть», — добавила глава Гагаузии.
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