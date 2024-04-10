Американский контр-адмирал считает, что США вправе досматривать суда КНР в Тихом океане

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контр-адмирал береговой охраны США Майкл Дэй заявил, что его ведомство отвергает претензии КНР по поводу досмотра китайских рыболовецких судов в Тихом океане, и отметил, что США имеют на это право.

«Мы осуществляем досмотр по просьбе тех стран, которые приглашают нас это делать, чтобы совместно с ними работать над защитой их исключительной экономической зоны», — приводит его слова агентство Reuters. Контр-адмирал пояснил, что считает действия своих подчиненных законными, так как США и несколько островных государств Тихого океана заключили Соглашение о судовых сопровождающих, которое наделяет Береговую охрану США правом патрулировать их воды.

Как сообщает Reuters со ссылкой на письмо посольства КНР в Новой Зеландии, китайская сторона в пятницу осудила практику привлечения правоохранительных органов США для действий против китайских судов в водах третьих стран как противоречащую международному праву.

Ранее американская Береговая охрана совместно с морской полицией Вануату досмотрела 6 китайских рыболовецких судов, подозреваемых в осуществлении незаконной деятельности в исключительной экономической зоне островного государства.