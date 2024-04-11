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Не все в ЕС признают, что находятся в состоянии войны с РФ уже 10 лет — МИД Польши

17:40 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Евросоюза отказываются признавать, что находятся в состоянии войны с Россией уже около 10 лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой газете Kathimerini.

«Сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что Россия находится в состоянии войны с нами уже десятилетие. Просто некоторые из нас отказываются это признавать», — утверждал министр, комментируя возможность нормализации отношений РФ и ЕС после окончания конфликта на Украине.

Сикорский также обвинил РФ в стремлении «развернуть колесо истории вспять» возвращением Крыма. При этом он попытался оспорить исторические права России на полуостров, утверждая, что названия двух городов на полуострове — Севастополя и Феодосии — «не похожи на русские».

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