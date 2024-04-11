В Оренбургской области после паводка, предварительно, 40% домов не подлежат восстановлению - Файзуллин

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10 тыс. жилых домов и 10 тыс. котлов нужно будет прорезервировать в Оренбургской области после паводка, предварительно, 40% домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире «Первого канала».

«Сегодня порядка 10 тысяч домов и 10 тысяч котлов, которые надо будет прорезервировать. И мы считаем, что 40%, наверное, уже не восстановишь, оценочно», — сказал он во время сюжета о паводках в Оренбургской области.