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В Оренбургской области после паводка, предварительно, 40% домов не подлежат восстановлению - Файзуллин

21:55 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10 тыс. жилых домов и 10 тыс. котлов нужно будет прорезервировать в Оренбургской области после паводка, предварительно, 40% домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире «Первого канала».

«Сегодня порядка 10 тысяч домов и 10 тысяч котлов, которые надо будет прорезервировать. И мы считаем, что 40%, наверное, уже не восстановишь, оценочно», — сказал он во время сюжета о паводках в Оренбургской области.

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