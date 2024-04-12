Более 210 тысяч туристов посетили курорт Сбера «Манжерок» этой зимой

10:05

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» побил собственный рекорд по числу гостей в зимнем сезоне 2023/2024. За этот период здесь побывало более 210 тысяч любителей активного отдыха в горах – это на 56% больше, чем в прошлом году.

В этом году зимний сезон на «Манжероке» стартовал в начале ноября и завершился 7 апреля. Продолжительность сезона катания составила 150 дней. Продлить сезон катания и увеличить число гостей помогли искусственное оснежение и развитие инфраструктуры курорта. Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте превысила 30 км, но это далеко не предел: в ближайшие два года она достигнет 80 км, а в долгосрочной перспективе – более 225 км. Помимо классических горнолыжных трасс, «Манжерок» предлагает тюбинг-трассу и сноу-парк для катания и прыжков по фигурам разной сложности.

«Манжерок» сегодня – это драйвер экономики всего Сибирского федерального округа, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Постоянно растущий турпоток стимулирует развитие не только самого курорта, но и прилегающих объектов. По данным SberCIB Investment Research, Республика Алтай стала одним из самых быстрорастущих регионов СФО. В частности, строительная отрасль региона показала рост в 26% в 2023 году. Безусловно, во многом это происходит благодаря усилиям Сбера по развитию курорта и туристического кластера в регионе».

В этом зимнем сезоне на курорте прошло 22 спортивных мероприятия, где приняли участие 1260 спортсменов разных возрастов. «Манжерок» принял сразу несколько соревнований федерального уровня. Так, в марте здесь прошли VIII Всероссийские «Старты Мечты» по горнолыжному спорту среди детей с особенностями здоровья. Ранее здесь состоялись юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России», этап Кубка России по горнолыжному спорту, всероссийские соревнования «Кубок курорта «Манжерок» и другие соревнования для взрослых и детей. Высокое качество горнолыжной инфраструктуры курорта отмечают как организаторы, так и участники соревнований.