0
0
21
НОВОСТИ

Вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья — это попытка лишить страну будущего — Шор

15:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о принятии Молдавии в состав Европейского союза без Приднестровья — это попытка лишить государство будущего. Такое мнение выразил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

Ранее в пятницу посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс допустил вариант, при котором в объединение сначала войдет контролируемая Кишиневом территория, а позже присоединится Приднестровье.

«Предположение о вступлении Молдовы в Европейский союз без Приднестровья — это попытка лишить нас будущего, которое мы должны строить вместе», — написал он в своем телеграм-канале. Шор отметил, что Молдавия не должна позволять внешним силам диктовать будущее страны. «Молдова — это единое целое», — добавил политик.

«Если кто-то все еще сомневался в том, кто же на самом деле стремится раздробить нашу страну, посеять рознь и лишить нас суверенитета, то слова посла ЕС не оставляют вариантов», — подчеркнул Шор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 12.04.2024
Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов — Мантуров
0
46
14:57 12.04.2024
Сбер совместно с фондом «Инфаркт» подвел первые итоги акции «Проверь свое сердце»
0
67
14:32 12.04.2024
Стамбульский договор может быть основой диалога, но с новыми реалиями — Песков
0
139
14:12 12.04.2024
Лишь 8% жителей ФРГ считают, что Украина сможет выйти победителем из конфликта с Россией
0
160
14:00 12.04.2024
В Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам — Песков
0
180
13:55 12.04.2024
Сбер начал передавать электронные налоговые гарантии напрямую в ФНС
0
172
13:32 12.04.2024
ЕС включил обход и нарушение европейских санкций в перечень уголовных преступлений
0
226
13:20 12.04.2024
Шольц не откажется от сотрудничества с КНР, несмотря на давление США — Politico
0
252
13:05 12.04.2024
Около 200 тыс. заявлений на выплаты из-за паводка направили жители Оренбуржья
0
231
13:00 12.04.2024
Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил его об ударе по объекту Ирана в Сирии — WP
0
238

Возврат к списку