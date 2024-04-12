Вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья — это попытка лишить страну будущего — Шор
15:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение о принятии Молдавии в состав Европейского союза без Приднестровья — это попытка лишить государство будущего. Такое мнение выразил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
Ранее в пятницу посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс допустил вариант, при котором в объединение сначала войдет контролируемая Кишиневом территория, а позже присоединится Приднестровье.
«Предположение о вступлении Молдовы в Европейский союз без Приднестровья — это попытка лишить нас будущего, которое мы должны строить вместе», — написал он в своем телеграм-канале. Шор отметил, что Молдавия не должна позволять внешним силам диктовать будущее страны. «Молдова — это единое целое», — добавил политик.
«Если кто-то все еще сомневался в том, кто же на самом деле стремится раздробить нашу страну, посеять рознь и лишить нас суверенитета, то слова посла ЕС не оставляют вариантов», — подчеркнул Шор.
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