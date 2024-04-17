Власти РФ и Китая ищут варианты решения проблем в расчетах — Песков
15:12 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы в расчетах между РФ и Китаем имеются, но власти двух стран находятся в плотном диалоге для решения этих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что Пекин откладывает запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран.
«Проблемы есть, мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерб нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал представитель Кремля.
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