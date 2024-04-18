В Белоруссии задержали мужчину, собиравшегося устроить диверсию для вступления в ВСУ
18:40 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские правоохранители задержали гражданина республики, собиравшегося совершить диверсию на территории Белоруссии в обмен на получение украинского гражданства и вступление в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила группа информации и связи с общественностью управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минску.
По данным следствия, уроженец города Марьина Горка Минской области в марте 2023 года пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Затем он обратился в украинское посольство в Минске с прошением принять его на службу в качестве добровольца в Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако получил отказ в связи с отсутствием украинского гражданства. После этого «мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram», заявив о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами.
«Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника, готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство подрыв железнодорожных путей. Выражая решимость к совершению теракта, он просил скоординировать его действия во избежание провала и задержания. По ту сторону были не против и всячески инструктировали подопечного», — рассказали в СК.
В Следственном комитете сообщили, что также подозреваемый пытался «действовать через Польшу», однако на польской стороне «просто развели руками».
НОВОСТИ
- 19:20 18.04.2024
- Цены на энергоносители позволили экономике США развиваться лучше, чем Европе — МВФ
- 18:00 18.04.2024
- Старые управляющие компании в домах должны нести расходы до выбора новой — КС РФ
- 17:32 18.04.2024
- США с союзниками вводят санкции против Ирана в связи с его атакой на Израиль — Байден
- 17:12 18.04.2024
- Двое детей ранены в результате нападения с ножом во Франции, нападавший задержан
- 17:00 18.04.2024
- Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера
- 16:32 18.04.2024
- МВФ оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд — глава фонда
- 16:12 18.04.2024
- Иран пригрозил ударить по «ядерным центрам» Израиля в случае агрессии с его стороны
- 16:00 18.04.2024
- ВС РФ за сутки поразили пункт командования ВСУ «Север» и две установки С-300 — МО РФ
- 15:32 18.04.2024
- В РФ в три раза выросло за год число ДТП с электросамокатами
- 15:12 18.04.2024
- Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать