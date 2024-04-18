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В Белоруссии задержали мужчину, собиравшегося устроить диверсию для вступления в ВСУ

18:40 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские правоохранители задержали гражданина республики, собиравшегося совершить диверсию на территории Белоруссии в обмен на получение украинского гражданства и вступление в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила группа информации и связи с общественностью управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минску.

По данным следствия, уроженец города Марьина Горка Минской области в марте 2023 года пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Затем он обратился в украинское посольство в Минске с прошением принять его на службу в качестве добровольца в Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако получил отказ в связи с отсутствием украинского гражданства. После этого «мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram», заявив о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами.

«Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника, готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство подрыв железнодорожных путей. Выражая решимость к совершению теракта, он просил скоординировать его действия во избежание провала и задержания. По ту сторону были не против и всячески инструктировали подопечного», — рассказали в СК.

В Следственном комитете сообщили, что также подозреваемый пытался «действовать через Польшу», однако на польской стороне «просто развели руками».

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