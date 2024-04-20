Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню одобрен Палатой представителей Конгресса США

20:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей Конгресса США.

Итоговому голосованию предшествовали в субботу — законодатели заседают по выходным редко — непродолжительные дебаты по этим законопроектам, которые, по сути, сведены в единый пакет. Инициативу оформления именно в такой форме дополнительных ассигнований из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. 17 апреля он представил тексты вошедших в пакет законопроектов, из которых следовало, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Президент США демократ Джо Байден, поначалу выступавший против дробления запроса своей администрации на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, впоследствии поддержал инициативу Джонсона.