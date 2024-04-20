0
0
72
НОВОСТИ

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню одобрен Палатой представителей Конгресса США

20:52 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей Конгресса США.

Итоговому голосованию предшествовали в субботу — законодатели заседают по выходным редко — непродолжительные дебаты по этим законопроектам, которые, по сути, сведены в единый пакет. Инициативу оформления именно в такой форме дополнительных ассигнований из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. 17 апреля он представил тексты вошедших в пакет законопроектов, из которых следовало, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Президент США демократ Джо Байден, поначалу выступавший против дробления запроса своей администрации на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, впоследствии поддержал инициативу Джонсона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 20.04.2024
Помощь Киеву со стороны США еще больше разорит Украину - Песков
0
132
18:20 20.04.2024
На РФ смогут вернуться все без исключения сельскохозпредприятия Гагаузии - Гуцул
0
396
17:20 20.04.2024
Зеленскому пришлось признать усталость украинцев от конфликта с РФ
0
461
17:00 20.04.2024
Из-за аномальной для апреля жары в Башкирии возник лесной пожар
0
374
15:03 20.04.2024
Сбер почтил память воинов Великой Отечественной войны на мемориале в Щекутино
0
465
13:50 20.04.2024
Закон об иноагентах в Грузии пересмотрят, если страну примут в ЕС
0
580
13:40 20.04.2024
В воскресенье, 21 апреля, будет открыта первая статуя королевы Елизаветы II
0
477
11:10 20.04.2024
Безостановочный прием украинских беженцев вызывает критику в регионах ФРГ
0
767
10:44 20.04.2024
Ситуация в киберпространстве побуждает Китай к реорганизации армии - СМИ
0
668
09:45 20.04.2024
РФ наращивает поставки нефти в Китай и занимает первое место среди поставщиков этого сырья
0
767

Возврат к списку